Ремонт дороги в Коврове сняли на видео
- Автор:
- Дмитрий
- Дата публикации:
- 09:11
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Как латают асфальт и каковы результаты такого ремонта - в репортаже мобильного репортёра.Дорожный ремонт автор видео заметил возле улицы Дегтярева, 18 накануне, около 14:00. "Канифатовские", как называет местный житель рабочих ООО "Дорожник" под руководством А.А Канифатова, клали асфальт под дождём. "По некоторым данным делали это на Дегтярева до 15.00. То есть занимались этим целый час," - рассказывает мобильный репортёр.
Но местному жителю удалось увидеть не только сам процесс асфальтоукладки, но и его последствий. Где-то, как сообщает мобильный репортёр, дефекты полотна были устранены небрежно. А кое-где асфальта, кажется, и вовсе не хватило...
"На видео видно что делали и где бросили. Из представителей администрации при этом никого не было," - сообщает мобильный репортёр.
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