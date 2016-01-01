В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ремонт дороги в Коврове сняли на видео

Ремонт дороги в Коврове сняли на видео

Автор:
Дмитрий
Дата публикации:
09:11
  • 20
  • 0

Как латают асфальт и каковы результаты такого ремонта - в репортаже мобильного репортёра.

Дорожный ремонт автор видео заметил возле улицы Дегтярева, 18 накануне, около 14:00. "Канифатовские", как называет местный житель рабочих ООО "Дорожник" под руководством А.А Канифатова, клали асфальт под дождём. "По некоторым данным делали это на Дегтярева до 15.00. То есть занимались этим целый час," - рассказывает мобильный репортёр.

Но местному жителю удалось увидеть не только сам процесс асфальтоукладки, но и его последствий. Где-то, как сообщает мобильный репортёр, дефекты полотна были устранены небрежно. А кое-где асфальта, кажется, и вовсе не хватило...

"На видео видно что делали и где бросили. Из представителей администрации при этом никого не было," - сообщает мобильный репортёр.
  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

45 0
11:17 | sov56rus
Вода хлынула на дорогу в Сорочинском районе Оренбургской области (ВИДЕО)
6 0
12:04 | Ильгиз Колючев
Вода залила улицу в селе Зильдярово в Башкортостане
109 0
13.04 15:23 | sekossega
Ямы латают битым кирпичом в городе Куса Челябинской области (ВИДЕО)
36 0
08:07 | reporter43
Лесовозы продавили асфальт в селе Лекма Кировской области
17 1
11:26 | magomed007
В дагестанском селе Сагада сошла жуткая лавина (ВИДЕО)