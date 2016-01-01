Ремонт дороги в Коврове сняли на видео

Автор: Дмитрий Дата публикации: 09:11

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Как латают асфальт и каковы результаты такого ремонта - в репортаже мобильного репортёра.

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20 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182820

Дорожный ремонт автор видео заметил возле улицы Дегтярева, 18 накануне, около 14:00. "Канифатовские", как называет местный житель рабочих ООО "Дорожник" под руководством А.А Канифатова, клали асфальт под дождём. "По некоторым данным делали это на Дегтярева до 15.00. То есть занимались этим целый час," - рассказывает мобильный репортёр.Но местному жителю удалось увидеть не только сам процесс асфальтоукладки, но и его последствий. Где-то, как сообщает мобильный репортёр, дефекты полотна были устранены небрежно. А кое-где асфальта, кажется, и вовсе не хватило..."На видео видно что делали и где бросили. Из представителей администрации при этом никого не было," - сообщает мобильный репортёр.