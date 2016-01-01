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В Москве холодно и ветрено

Автор:
Sargo
Дата публикации:
10:39
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В Москве холодный ветер. Хоть и без осадков, но очень влажно.

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Комментарии (0)

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