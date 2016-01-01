В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ямы на дорогах Альметьевска

Ямы на дорогах Альметьевска

Автор:
Аноним
Дата публикации:
14:37
  • 6
  • 1

Большое скопление выбоин на когда-то ровной дороге.

  • 6
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv
    12:21
    Уважаемый автор, на сайте приветствуется авторское (снятое именно Вами) видео без дополнительной обработки. Будет лучше, если Вы сможете загрузить репортаж с оригинальным звуком.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
13:50 | reporter43
Лесовозы продолжают разрушать дорогу в селе Лекма Кировской области
35 0
13.04 14:55 | Serg7373
Укладку асфальта в лужи сняли на видео в Брянске
33 2
13.04 18:54 | AlexanderPetrov2102
В Санкт-Петербурге в снег укладывают асфальт
62 0
13.04 08:58 | grigo83
Последствия ямочного ремонта дорог в Сургуте (ВИДЕО)
200 1
08.01 12:23 | Аноним
В Альметьевске двор утопает в снегу