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В Санкт-Петербурге жители вышли кататься на лыжах

Автор:
Venceremos
Дата публикации:
14:37
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Весна в разгаре! Завтра урок на свежем воздухе! Физрук прокладывает лыжню...

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Комментарии (0)

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