В дагестанском селе Сагада сошла жуткая лавина (ВИДЕО)
- Автор:
- magomed007
- Дата публикации:
- 11:26
-
- 17
По словам мобильного репортёра, эти кадры сняты в Цунтинском районе, в селении Сагада, 13 апреля 2017 года.Пастухи стали свидетелями того как в ясную погоду откуда ни возьмись сходят огромные потоки подтаявшего снега. Мужчина и несколько детей успели убежать с пути лавины в последний момент.
Крики на видео связаны не с впечатлениями от увиденного, а с попытками напугать и отогнать скот, который расположился на другой стороне.
- 17
Комментарии (1)