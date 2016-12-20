В дагестанском селе Сагада сошла жуткая лавина (ВИДЕО)

Автор: magomed007 Дата публикации: 11:26

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По словам мобильного репортёра, эти кадры сняты в Цунтинском районе, в селении Сагада, 13 апреля 2017 года.

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17 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182829

Пастухи стали свидетелями того как в ясную погоду откуда ни возьмись сходят огромные потоки подтаявшего снега. Мужчина и несколько детей успели убежать с пути лавины в последний момент.Крики на видео связаны не с впечатлениями от увиденного, а с попытками напугать и отогнать скот, который расположился на другой стороне.