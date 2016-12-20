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Главная  /  Репортажи  /  В дагестанском селе Сагада сошла жуткая лавина (ВИДЕО)

В дагестанском селе Сагада сошла жуткая лавина (ВИДЕО)

Автор:
magomed007
Дата публикации:
11:26
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По словам мобильного репортёра, эти кадры сняты в Цунтинском районе, в селении Сагада, 13 апреля 2017 года.

Пастухи стали свидетелями того как в ясную погоду откуда ни возьмись сходят огромные потоки подтаявшего снега. Мужчина и несколько детей успели убежать с пути лавины в последний момент.

Крики на видео связаны не с впечатлениями от увиденного, а с попытками напугать и отогнать скот, который расположился на другой стороне.

  • 17
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Комментарии (1)

  • mreportertv
    11:33
    Уважаемый magomed007, уточните,, пожалуйста, кто автор видео? Заполните, пожалуйста, контактную информацию в Вашем профиле, чтобы редакции телеканалов при необходимости могли с Вами связаться.
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