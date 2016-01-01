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Главная  /  Репортажи  /  Во Владивостоке окрестности Снеговой пади утопают в мусоре

Во Владивостоке окрестности Снеговой пади утопают в мусоре

Автор:
karpovvv
Дата публикации:
12:11
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Коммунальные службы Владивостока давно забыли, что такое следить за чистотой в городе, считает мобильный репортёр и присылает кадры из микрорайона Снеговая падь.

Микрорайон - достаточно молодой, рассказывает местный житель. И всё же здесь живут уже тысячи семей, среди которых есть и молодые. Но гулять молодым мамам с детьми, по словам мобильного репортёра, - практически негде. "Нет ни асфальта, ни газона, ни лавочек, ни детской площадки," - рассказывает местный житель. И те участки зелени, что виднеются вблизи новостроек, - утопают в мусоре.

"Городские власти совершенно не занимаются уборкой территории. Такая картина наблюдается в течение всего года. И даже после субботника всё останется на своих местах," - пишет мобильный репортёр. "Хочется жить в чистоте и комфорте. Правительство выделяет огромные деньги на Приморский край, сам регион зарабатывает десятки миллиардов. Вывод один - чиновникам просто безразлично, что они видят из окон своих дворцов и по каким дорогам ездят на служебных (своих) джипах." - заключает автор видео.

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