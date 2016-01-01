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В Москве распогодилось, выглянуло солнце

Автор:
Sargo
Дата публикации:
12:44
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В Москве выглянуло солнце, небо чистое. Видео снято из вагона поезда Московского метрополинена на перегоне между станциями "Кунцевская" и "Молодежная".

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Комментарии (1)

  • Max_019
    13:07
    Погода из поезда метро - новый уровень. Молодец, Сарго. Продолжай.
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