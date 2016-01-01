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Главная  /  Репортажи  /  Лесовозы продолжают разрушать дорогу в селе Лекма Кировской области

Лесовозы продолжают разрушать дорогу в селе Лекма Кировской области

Автор:
reporter43
Дата публикации:
13:50
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"Кто нам будет делать дорогу?" - таким вопросом задаются жители села Лекма в Кировской области. Проезжую часть, где когда-то лежал асфальт, разрушают лесовозы.

"Дороги разрушаются везде на глазах. На автомобиле уже не проехать," - рассказывает автор видео. Люди ждут 20 апреля. В этот день начнёт действовать запрет на движение лесовозов, как, впрочем, и других большегрузов, по дорогам общего пользования. А пока... "Лесовозы все едут и едут, разрушая асфальт метр за метром," - сообщает мобильный репортёр.

Но власти, по мнению мобильного репортёра, каких-либо мер предпринимать не хотят. В то время как местные жители надеются, что непроезжая дорога вскоре станет вновь проезжей.

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