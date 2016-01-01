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На Сокольнической площади установили "золотые" туалеты

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:03
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На Сокольнической площади установили "золотые" туалеты, при этом бесплатный муниципальный туалет закрыли почти год назад без объяснения причин.

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