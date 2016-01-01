В Башкирии затопило село Раевский
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:26
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В России набирает силу паводок. В зоне подтопления - сразу несколько регионов.Эти кадры снял один из жителей села Раевский в Башкирии. Одна из центральных улиц деревни превратилась в полноводную реку. Затопило дворы. Вода стоит уже практически у домов, местами ее уровень превышает один метр.
При этом, как пишут интернет-СМИ, в местной администрации утверждают - предлагали эвакуацию, но население - отказалось. Сами селяне эту информацию опровергают. Говорят, что надеются только на свои силы, и уже запаслись насосами для откачки воды.
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