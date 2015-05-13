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Эффектный прорыв трубы в Омске запечатлели на видео

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:54
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Жители Омска стали свидетелями мощного прорыва трубопровода в центре города.

Сообщается, что инцидент произошёл накануне на улице Лермонтова. Фонтан поднялся на высоту нескольких этажей, заливая всё вокруг. По словам пользователей, на месте коммунальной аварии работал экскаватор. На кадрах, которые местный житель снял из окна квартиры, видно, что вода полилась из точки, в которую угодил ковш тяжелой машины.

Хлынувшие во все стороны потоки едва не смыли специалиста - он как раз наблюдал за проведением земляных работ. В комментариях к ролику экскаваторщика иронично назвали “коммунальщиком года”.
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