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Один человек погиб в аварии в деревне Рогозинино в Троицком округе Москвы

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
14:56
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Столкнулись Форд и Ауди. Обе машины двигались по автодороге Первомайское-Троицк. В каких направлениях пока не установлено из-за отсутствия очевидцев. Иномарки столкнулись в районе деревни Рогозинино. После аварии Форд развернуло, а Ауди опрокинулся на бок и крышей врезался в мачту уличного освещения. В результате аварии водитель Ауди погиб, а водитель Форда получил травмы. На месте работают следователи и спасатели. Обстоятельства аварии выясняются.

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