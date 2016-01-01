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Главная  /  Репортажи  /  "Лето круглый год": в Ноябрьске под землёй лежат трубы без теплоизоляции

"Лето круглый год": в Ноябрьске под землёй лежат трубы без теплоизоляции

Автор:
Аноним
Дата публикации:
15:26
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О секрете "вечной теплоты" рассказал мобильный репортёр.

Эти кадры сделаны на проспекте Мира, у дома № 34. Среди белых сугробов внимание обращает довольно длинный участок сухой земли. По словам мобильного репортёра, снег на этом пятачке тает всегда раньше обычного.

Оказалось, что ничего сверхъестественного в этом нет. Под землёй пролегает труба. Участок которой, как предполагает мобильный репортёр, находится без теплоизоляции. "Эта труба под землей там - сто лет. Отапливает метры грунта вокруг. Огромные потери в ЖКХ, за которые платят налогоплательщики," - пишет местный житель.

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