"Лето круглый год": в Ноябрьске под землёй лежат трубы без теплоизоляции

Автор: Аноним Дата публикации: 15:26

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О секрете "вечной теплоты" рассказал мобильный репортёр.

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13 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182844

Эти кадры сделаны на проспекте Мира, у дома № 34. Среди белых сугробов внимание обращает довольно длинный участок сухой земли. По словам мобильного репортёра, снег на этом пятачке тает всегда раньше обычного.Оказалось, что ничего сверхъестественного в этом нет. Под землёй пролегает труба. Участок которой, как предполагает мобильный репортёр, находится без теплоизоляции. "Эта труба под землей там - сто лет. Отапливает метры грунта вокруг. Огромные потери в ЖКХ, за которые платят налогоплательщики," - пишет местный житель.