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Новый поезд «Москва» вышел на Таганско-Краснопресненскую линию

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
15:10
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14 апреля на Таганско-Краснопресненскую линию вышел новый поезд «Москва», разработкой которого в течение 5 лет занимались ведущие российские специалисты. Поезд «Москва» сделан со сквозным проходом. В вагонах установлены: кнопки экстренного вызова для связи с машинистом, экраны с нужными станциями, usb-зарядки для гаджетов, камеры видеонаблюдения. Также пассажиры могут воспользоваться бесплатной точкой Wi-Fi. По середине вагонов установлены поручни, есть места и для маломобильных граждан. Двери поезда сделали шире. Над дверьми установлено табло со станциями Таганско-Краснопресненской линии, плюс указаны пересадки на другие станции и линии. До 2020 года в Московский метрополитен поступит 114 поездов серии «Москва».

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