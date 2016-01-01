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В ХМАО топит посёлок АСС ГПЗ (ВИДЕО)

Автор:
o.fedyaeva
Дата публикации:
15:13
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Поселок газоперерабатывающего завода "Сургутнефтегаз" в ХМАО затопило, к подъезду можно подобраться только на лодках. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с затопленных улиц.

По словам жительницы, снег на этой территории не убирался всю зиму. С приходом оттепели сугробы начали таять, появились огромные дужи, которые соединяются в настоящие реки, так как снег по-прежнему не вывозится. И так происходит, как сообщает автор видео, каждый год. Асфальта на улицах давно нет, из плит торчит арматура.

По мнению местных жителей, ответственность за такой потоп лежит на администрации с.п. Солнечный Сургутского района. Но на все обращения граждан администрация отвечает - ждите, вы не одни, везде такие дороги.

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