Международная выставка Gadget Fair и Moscow Hobby Expo в КрокусЭкспо

Автор: Sargo Дата публикации: 15:17

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В КрокусЭкспо проходят две международные выставки Gadget Fair и Moscow Hobby Expo. В рамках Gadget Fair посетителей ожидают шоу, презентации, конкурсы, розыгрыши призов, тест-драйвы мобильных электротранспортных средств, битвы дронов, гонки на гироскутерах и другие «активности», принять участие в которых смогут все желающие. Выставка, вне всякого сомнения, заинтригует каждого члена семьи. Moscow Hobby Expo 2017 продемонстрирует практически все разделы радиоуправляемой техники: автомодели (дрифт, офф-роуд, трофи-триал, электробагги, монстр-траки, грузовики, шоссейки, минигонки, мото); авиамодели (тренеры, большие и пилотажные модели, планеры, копии, паркфлаеры, слоуфлаеры, вертолеты, квадрокоптеры); судомодели (радиоуправляемые катера, яхты); танки.