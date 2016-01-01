Дорога между деревнями в Подмосковье нуждается в ремонте
- Автор:
- Евгений Лашкевич
- Дата публикации:
- 15:51
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Дорога между деревнями Мерзлово и Толстяково в Московской области нуждается в ремонте. В этом уверены жители Подмосковья, которые в доказательство своих слов присылают эти фотографии с состоянием проезжей части.Асфальт здесь, по словам местных жителей, остался в двух местах. Да и те островки "цивилизации" - протяжённостью не более 10 метров. А в основном - ямы, рытвины, колеи и горы мусора, неспешно захватывающие не только обочину, но и проезжую часть.
Жители деревни Мерзлово не раз обращались в местную администрацию с криком о помощи в ремонте данной дороги, но каждый раз её обещают отремонтировать в следующем году. В итоге дорога не включена ни в федеральную, ни в областную программу по ремонту автомобильных дорог.
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