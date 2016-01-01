Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ялтинская набережная находится в критическом состоянии

Ялтинская набережная находится в критическом состоянии

Автор:
Ruslana_Anokhina
Дата публикации:
15:47
  • 15
  • 0

Если кто-то считает, что в Ялте жить хорошо, я не спорю. Но если учитывать все наши проблемы, то их здесь ничуть не меньше, чем в других городах России.

Одна из таких проблем, которая мозолит глаза местным жителям и туристам, это состояние нашей набережной, которое, как видно, не самое лучшее. Трудно сказать, чего ждут наши городские власти, но такое состояние набережной является нее просто эстетически непривлекательным, а уже опасным. Тем не менее, здесь ходят люди и рыбаки, которым мало что мешает. К сведению, буквально через месяц в Крыму, а значит и в Ялте начинается туристический сезон, а здесь вот ЭТО! Здесь очень красиво, но состояние набережной, особенно данного участка, оставляет желать лучшего. Забор стоит в этом месте уже больше года: по мере наступления моря на сушу, забор переносится всё дальше – раньше он находился на расстоянии 20 см от края, теперь эта зона составляет чуть больше метра. Представьте, что будет если не чинить набережную ещё год? Понятие «набережная» вообще исчезнет.

Очень хочется привлечь внимание общественности к этой проблеме. Надеюсь, это видео поможет задуматься нашим городским властям над решением данной задачи. Спасибо за внимание!

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
15:26 | Аноним
"Лето круглый год": в Ноябрьске под землёй лежат трубы без теплоизоляции
8 0
16:48 | LaimeLaim
Замена брусчатки на Баррикадной улице
6 0
16:51 | kl1mat
В районе Феодосии ежегодно горит камыш
29 1
15:51 | Евгений Лашкевич
Дорога между деревнями в Подмосковье нуждается в ремонте
32 0
13.04 15:43 | Руслана Анохина
Ялтинская набережная находится в критическом состоянии (ФОТО)