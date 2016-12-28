Вступительная речь перед запуском нового поезда "Москва" заместителя начальника метрополитена по пассажирской работе – Иванова Игоря Августовича

Автор: Sargo Дата публикации: 16:48

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Заместитель начальника метрополитена по пассажирской работе – Иванов Игорь Августович выступил с вступительной речью перед запуском принципиально нового поколения поездов «Москва». В пятницу, 14 апреля 2017 года, поезд принципиально нового поколения «Москва» отправился в свой первый рейс на Таганско-Краснопресненскую линию. Перед прибытием поезда на станции метро "Пушкинская" состоялось торжественное мероприятие. Для пассажиров была организована специальная развлекательная площадка, на которой выступили исполнители проекта «Музыка в метро», и состоялось награждение тематической викторина с подарками.