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Автоматы с горячими и холодными напитками стали устанавливать в подземных переходах столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:48
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Автоматы с безалкогольными горячими и холодными напитками стали устанавливать в подземных переходах.

  • 11
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Комментарии (1)

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