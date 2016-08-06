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Замена брусчатки на Баррикадной улице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:48
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На Баррикадной улице идёт замена брусчатки. Из-за дорожных работ проезд затруднён.

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Комментарии (0)

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