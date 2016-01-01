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Главная  /  Репортажи  /  Анютины глазки украшают улицы и скверы столицы

Анютины глазки украшают улицы и скверы столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:49
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В столице на клумбах и в вазонах будут долгое время радовать горожан и гостей столицы-Анютины глазки.

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