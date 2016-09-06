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Мойка после зимнего сезона Крымской эстакады

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:00
  • 20
  • 2

Крымскую эстакаду работники "Гормоста" отмывали от зимней грязи и пыли.

  • 20
  • 2

Комментарии (2)

  • LaimeLaim
    17:49
    http://www.mskagency.ru/materials/2657230
  • MR_Дмитрий
    18:33
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 17:42 http://www.mskagency.ru/materials/2657230 14.04.17. Ссылка на портал добавлена.
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