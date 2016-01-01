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Холодный и пасмурный день в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:25
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В столице целый день прохладно и ветрено, изредка выглядывало солнце, но затем облака плоьно затянули небо.

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