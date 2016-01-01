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Два автомобиля столкнулись на Пролетарском проспекте

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:40
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14 апреля на юге Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. На Пролетарском проспекте столкнулись а/м "Вольво ХС60" и а/м "Опель Астра". По предварительным данным оба автомобиля двигались по Пролетарскому проспекту в направлении Каширского шоссе. На пересечении с улицей Москворечье, водитель а/м "Опель" решил совершить поворот со среднего ряда направо. При этом в соседней от него полосе двигался а/м "Вольво ХС60". Водитель попытался избежать столкновения и также вывернул руль правее, однако избежать удара не смог. Оба автомобиля столкнулись бортами и остановились на середине проезжей части. Согласно дорожной разметке и установленным знакам приоритета на данном перекрёстке, водитель а/м "Опель" для совершения маневра должен был заранее перестроиться в правый ряд, с которого данный маневр разрешен. В результате ДТП оба автомобиля получили различные повреждения. Из участников аварии никто не пострадал. На место ДТП прибыл сотрудник ГИБДД, который максимально быстро оформил происшествие, во избежание образования затруднений движения транспорта. Причины и степень виновности участников ДТП установит группа разбора.

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