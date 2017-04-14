ДТП с пожарной машиной на Волжском бульваре

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 19:30

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В пожарную машину 30-й пожарной части следовавшую на вызов врезался автомобиль "ДЭУ Нексия". ДТП произошло, когда пожарный автомобиль с включенными спецсигналами совершал левый поворот во двор по месту вызова. Автомобили получили различные механические повреждения. Пострадавших нет. По Волжскому бульвару образовался сильный затор в обе стороны. На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства аварии выясняются.