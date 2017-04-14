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ДТП с пожарной машиной на Волжском бульваре

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
19:30
  • 83
  • 2

В пожарную машину 30-й пожарной части следовавшую на вызов врезался автомобиль "ДЭУ Нексия". ДТП произошло, когда пожарный автомобиль с включенными спецсигналами совершал левый поворот во двор по месту вызова. Автомобили получили различные механические повреждения. Пострадавших нет. По Волжскому бульвару образовался сильный затор в обе стороны. На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства аварии выясняются.

  • 83
  • 2

Комментарии (2)

  • tim777
    20:22
    АГН в 20:21: http://www.mskagency.ru/materials/2657276
  • MR_Denis
    20:24
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 20:21 http://www.mskagency.ru/materials/2657276 14.04.17. Ссылка на портал добавлена.
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