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Весенний ремонт дорог в городе Реж Свердловской области

Автор:
Евгений Немых
Дата публикации:
22:11
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При ремонте дорожного покрытия на улице Чапаева в городе Реж Свердловской области нашли замену асфальту - земля с мусором.

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