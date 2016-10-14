Весенний ремонт дорог в городе Реж Свердловской области

Автор: Евгений Немых Дата публикации: 22:11

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При ремонте дорожного покрытия на улице Чапаева в городе Реж Свердловской области нашли замену асфальту - земля с мусором.