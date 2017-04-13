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Главная  /  Репортажи  /  В Амурской области прошел снегопад

В Амурской области прошел снегопад

Автор:
lilv2110
Дата публикации:
08:57
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Вчера было тепло весь день, и ничего не предвещало снега, проснувшись утром, удивились!!!

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Комментарии (0)

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