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В Омске у автомобиля на скорости открылся капот

Автор:
akim_han
Дата публикации:
12:15
  • 13
  • 0

По встречке едит легковушка, и порывом встречного воздуха задирается капот, по чистой случайности никто не пострадал.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

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