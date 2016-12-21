На юго-востоке Москвы запустили новый маршрут автобуса № 893 «Метро «Выхино» – Покровская улица»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 08:52

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15 апреля, на юго-востоке Москвы запущен новый маршрут автобуса № 893 «Метро «Выхино» – Покровская улица». Трасса следования: от станции метро «Выхино» по трассе маршрута автобуса № 841 до остановки «2-й квартал Люберецких полей», далее после разворота на Покровской улице автобусы будут следовать по Рождественской улице до остановки «Покровская улица» (у дома № 33 по Рождественской улице). Обратно – по Рождественской улице, затем по улицам Липчанского, Недорубова, Сочинской, Рождественской и Покровской до остановки «1-й квартал Люберецких полей», далее по трассе маршрута автобуса № 841 до станции метро «Выхино». Автобусы курсируют со всеми остановками по трассе следования. Остановки «2-й квартал Люберецких полей» на обеих сторонах Покровской улицы будут действовать только при следовании к конечной остановке «Покровская улица». Режим работы – по всем дням недели. Первый автобус будет отправляться от остановки «Покровская улица» в 5.00. Последний автобус будет отправляться от станции метро «Выхино» в 1.53. Одновременно на маршруте № 841 отменяются укороченные рейсы от станции метро «Выхино» до 2-го квартала Люберецких полей.