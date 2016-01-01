Последствия пожара на Каргопольской улице в Москве

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Ночью 15 апреля на северо-востоке столицы произошёл пожар. В районе Отрадное, на парковке у дома 17 по Каргопольской улице, загорелся автомобиль «Lexus». Пламя тут же перекинулось на соседний автомобиль «Nissan X-Trail» (видео горения от очевидцев: https://www.youtube.com/watch?v=nVSyewPYP2I). Также от пожара пострадала соседняя палатка с мороженым. Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 20 кв. м. Очевидцы утверждают, что видели двоих молодых людей, которые бросили в салон автомобиля "Лексус" зажигательную смесь. Обстоятельства пожара выяснит пожарная экспертиза.