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Большие ямы на улице Ульяновых в Уфе

Автор:
Slyman
Дата публикации:
12:12
  • 15
  • 0

Разбитую дорогу ещё больше разрыли для ремонта, однако его так и не дождались.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

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