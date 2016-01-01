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В Москве проходит парад трамваев. Видео с Чистопрудного бульвара

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:27
  • 16
  • 0

Прохождение колонны трамваев по Чистопрудному бульвару.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

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