На Чистопрудном бульваре проходит парад трамваев

Автор: tim777 Дата публикации: 13:00

31

31 0

Колонна трамваев прибыла к месту проведения ежегодного парада трамваев - Чистым прудам. Колонна из 15 транспортных средств проследовала по маршруту от станции метро «Октябрьская» до Чистых прудов, где начался очередной ежегодный парад . В конце пути к колонне присоединился самый старый трамвай - конный вагон 1884 г. На параде также представлены современные модели: трехсекционный низкопольный вагон «Витязь-М» и рельсоочистительный вагон «РОСТ», который в настоящее время тестируется в столице. Все они доступны для посещения. Рядом с каждым ретроэкспонатом гостей мероприятия встречают артисты в костюмах соответствующих эпох. По прогнозам организаторов, ожидается, мероприятие посетят порядка 150-250 тыс. человек. В честь мероприятия Московский метрополитен выпустил 200 тыс. билетов «Единый» с изображением трамваев. Регулярное трамвайное движение в Москве было открыто 7 апреля 1899 г. Ежедневно в будние дни по 47 московским маршрутам курсирует более 650 трамвайных вагонов. Протяженность трамвайных линий в столице составляет 417 км одиночного пути.