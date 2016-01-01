Прохладная солнечная погода пришла в столицу

Автор: tim777 Дата публикации: 13:30

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В субботу в Москве установилась прохладная солнечная погода. Температура воздуха составляет +3 градуса. По прогнозам синоптиков, характер погоды может изменится и местами пройдёт мокрый снег, а на дорогах образуется гололедица. В день Пасхи, 16 апреля, погода в Москве почти не изменится. Температура воздуха останется такой же, пройдут небольшие осадки. Направление ветра сменится на восточное, порывы достигнут 5–10 метров в секунду. Синоптики рекомендуют столичным водителям не выезжать на летней резине из-за ночных заморозков. При отсутствии такой возможности советуют воспользоваться общественным транспортом.