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Прохладная солнечная погода пришла в столицу

Автор:
tim777
Дата публикации:
13:30
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В субботу в Москве установилась прохладная солнечная погода. Температура воздуха составляет +3 градуса. По прогнозам синоптиков, характер погоды может изменится и местами пройдёт мокрый снег, а на дорогах образуется гололедица. В день Пасхи, 16 апреля, погода в Москве почти не изменится. Температура воздуха останется такой же, пройдут небольшие осадки. Направление ветра сменится на восточное, порывы достигнут 5–10 метров в секунду. Синоптики рекомендуют столичным водителям не выезжать на летней резине из-за ночных заморозков. При отсутствии такой возможности советуют воспользоваться общественным транспортом.

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