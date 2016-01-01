Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Работы по благоустройству на Чистопрудном бульваре по программе "Моя улица-2017"

Работы по благоустройству на Чистопрудном бульваре по программе "Моя улица-2017"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:20
  • 23
  • 0

Работы по благоустройству на Чистопрудном бульваре по программе "Моя улица-2017".

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

26 0
15:43 | Гринфельд Павел
Во всех храмах столицы проходит освящение куличей, яиц и пасхи
45 2
14:41 | Гринфельд Павел
В центре Москвы на Чистопрудном бульваре проходит Парад трамваев
27 0
14.04 22:11 | Евгений Немых
Весенний ремонт дорог в городе Реж Свердловской области
55 0
13:00 | tim777
На Чистопрудном бульваре проходит парад трамваев