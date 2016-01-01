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В центре Москвы на Чистопрудном бульваре проходит Парад трамваев

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
14:41
  • 45
  • 2

В центре Москвы на Чистопрудном бульваре проходит Парад трамваев, приуроченный к 118-летию трамвайного движения. Запряженная лошадьми конка XIX века принимает участие в выставке ретротранспорта. Гости мероприятия могут осмотреть и сфотографировать этот уникальный экспонат. В Параде трамваев принимают участие и современные модели: трехсекционный низкопольный вагон «Витязь-М» и рельсоочистительный вагон «РОСТ», который в настоящее время тестируется в столице. Всего на площадке представлены 16 ретро-трамваев. Все они доступны для посещения. Исторические ретро-автомобили также удивляют каждого, кто пришёл на праздник. Рядом с каждым ретроэкспонатом гостей мероприятия встречают артисты в костюмах соответствующих эпох. На такое событие собралось очень много посетителей.

  • 45
  • 2

Комментарии (2)

  • tim777
    14:56
    Мощный сюжет! Одна фотолента чего стоит! Молодец Паш!
  • Гринфельд Павел
    14:58
    tim777, спасибо большое, постарался :)
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