В центре Москвы на Чистопрудном бульваре проходит Парад трамваев

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 14:41

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В центре Москвы на Чистопрудном бульваре проходит Парад трамваев, приуроченный к 118-летию трамвайного движения. Запряженная лошадьми конка XIX века принимает участие в выставке ретротранспорта. Гости мероприятия могут осмотреть и сфотографировать этот уникальный экспонат. В Параде трамваев принимают участие и современные модели: трехсекционный низкопольный вагон «Витязь-М» и рельсоочистительный вагон «РОСТ», который в настоящее время тестируется в столице. Всего на площадке представлены 16 ретро-трамваев. Все они доступны для посещения. Исторические ретро-автомобили также удивляют каждого, кто пришёл на праздник. Рядом с каждым ретроэкспонатом гостей мероприятия встречают артисты в костюмах соответствующих эпох. На такое событие собралось очень много посетителей.