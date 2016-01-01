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Главная  /  Репортажи  /  Парад трамваев на Чистопрудном бульваре

Парад трамваев на Чистопрудном бульваре

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
14:41
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15 апреля в центральной части столицы прошёл ежегодный Парад трамваев – традиционный фестиваль, который в 2017 году приурочен к 118-летию со дня введения в эксплуатацию в Москве первого трамвая. Торжество состоялось на Чистопрудном бульваре, где посетителей ждала масштабная выставка уникальных трамвайных вагонов. Вниманию публики было представлено 16 единиц ретро трамваев, каждый из которых можно было не только рассмотреть во всех деталях, но также и сфотографироваться внутри салона или на его фоне. Наряду со старинными образцами транспорта в экспозицию вошли также и современная спецтехника для обслуживания трамвайных линий и уникальное собрание ретро автомобилей, предоставленных для фестиваля музеем «Московский транспорт».

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