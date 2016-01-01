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В Симферополе у самосвала отказали тормоза и он вылетел с дороги

Автор:
paukoff
Дата публикации:
17:12
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В Симферополе у самосвала отказали тормоза и он вылетел с дороги. Никто не пострадал.

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