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Ветреный и холодный день в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:14
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В столице очень ветрено и холодно. Сильные порывы ветра приподнимают крыши на остановках, колышат макушки деревьев.

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