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На Минской улице накренился уличный фонарь

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:22
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На западе Москвы на Минской улице рядом со входом на Поклонную гору накренился уличный фонарь.

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