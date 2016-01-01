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Настройка освещения в фонтане на Поклонной горе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:37
  • 17
  • 0

На Поклонной горе идёт настройка освещения фонтана. Рабочие устанавливают необходимые детали подсветки.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

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