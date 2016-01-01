Общегородской фестиваль «Пасхальный дар» проходит в «Сокольниках»

Автор: Uwis Дата публикации: 17:50

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Парк «Сокольники» стал одной из площадок проведения масштабного общегородского фестиваля «Пасхальный дар». Посетителей ждут мастер-классы по изготовлению пасхальных открыток, росписи деревянных пасхальных яиц, созданию корзинок для яиц и др. Любителей потанцевать ждет мастер-класс по фольклорным танцам, где профессиональные хореографы научат всех желающих народным и традиционным танцам. На Фонтанной площади будут выступать коллективы, исполняющие фольклорную и православную музыку.