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Общегородской фестиваль «Пасхальный дар» проходит в «Сокольниках»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:50
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Парк «Сокольники» стал одной из площадок проведения масштабного общегородского фестиваля «Пасхальный дар». Посетителей ждут мастер-классы по изготовлению пасхальных открыток, росписи деревянных пасхальных яиц, созданию корзинок для яиц и др. Любителей потанцевать ждет мастер-класс по фольклорным танцам, где профессиональные хореографы научат всех желающих народным и традиционным танцам. На Фонтанной площади будут выступать коллективы, исполняющие фольклорную и православную музыку.

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