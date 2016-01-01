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Трое пешеходов пострадали в результате ДТП в Багратионовском проезде на западе Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:29
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15 апреля днём на западе Москвы произошло крупное ДТП в результате которого пострадали 3 человека. В Багратионовском проезде столкнулись "Шевроле"-такси, а/м "Киа Рио", "Альфа Ромео" и "Тойота Камри". Как сообщают очевидцы, первоначально в ДТП столкнулись автомобиль такси и "Тойота". От мощного удара последнюю отбросило на тротуар, где она вылетела на остановку общественного транспорта и сбила группу пешеходов. Автомобиль такси врезался в припаркованные автомобиль "Киа" и "Альфа Ромео". В результате ДТП пострадали 3 человека - пешеходы, кот. находились на тротуаре. С различными травмами они были госпитализированы прибывшими бригадами скорой медицинской помощи. В настоящее время на месте ДТП работают несколько экипажей ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.


Комментарии очевидцев:
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Комментарии (0)

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