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Иномарка влетела в отбойник на Киевском шоссе в Подмосковье

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
21:16
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Фольксваген Пассат врезался в металлический отбойник. Иномарка следовала по Киевскому шоссе в сторону города Наро-Фоминск. На 51 километре трассы водитель Фольксвагена не справился с управлением на очень высокой скорости, машину занесло и на налетела на край металлического отбойника. Ограждение прошло через салон машины. Внутри иномарки оказались зажаты два человека, это водитель и пассажир. На место аварии прибыли спасатели, пожарные и экипаж ТЦМК Медицины Катастроф. Пострадавшие были извлечены из разбитой машины и в тяжелом состоянии доставлены в больницу города Наро-Фоминск. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники 10 батальона ГИБДД по Московской области.

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