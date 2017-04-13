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В город Кирово-Чепецк Кировской области вернулась зима

Автор:
sgonin
Дата публикации:
01:15
  • 14
  • 0

В город Кирово-Чепецк Кировской области вернулась зима. За два часа выпало пять сантиметров снега.

  • 14
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