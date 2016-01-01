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В городе Высоцке Ленинградской области дорожники положили асфальт прямо в грязь

Автор:
rysccckii
Дата публикации:
01:56
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В городе Высоцке Ленинградской области дорожники положили асфальт прямо в грязь.

  • 3
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