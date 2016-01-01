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Авария в Новосибирске

Автор:
sergey1991
Дата публикации:
06:49
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Произошла авария на улице Красный проспект, напротив магазина "золотое яблоко", 4 пьяных парня снесли 3 машины, находящиеся на парковке.

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