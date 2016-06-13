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В Невельске подтопило дорогу

Автор:
Аноним
Дата публикации:
06:30
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На Сахалине в Невельске подтопило дорогу.

  • 14
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Комментарии (0)

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