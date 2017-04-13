Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снежный Питер в середине апреля

Снежный Питер в середине апреля

Автор:
Rashpil1972
Дата публикации:
06:49
  • 16
  • 0

Снежный Питер в середине апреля.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
07:48 | Uwis
В Москве сегодня будет холодно и ветрено, пройдут дожди
20 1
06:49 | Vitalij69
В Литве выпал снег
24 0
15.04 08:57 | lilv2110
В Амурской области прошел снегопад
27 0
14.04 15:08 | 1-vna
Санкт-Петербург замело снегом (13.04.2017)